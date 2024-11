Eleição americana: quais candidatos os jornais apoiam e quem ficou neutro?

Os jornais americanos tradicionalmente publicam editoriais de apoio aos candidatos à Presidência dos Estados Unidos. Este ano não foi diferente, mas alguns decidiram se abster publicamente de apoiar Kamala Harris ou Donald Trump.

Kamala x Trump na mídia americana

Kamala tem o apoio do jornal The New York Times e da revista The New Yorker em editoriais. O New York Times intitulou sua posição como "a única escolha patriótica para presidente" e dias depois afirmou que o ex-presidente "mente sem limites e é uma ameaça à democracia". Já para a The New Yorker, Kamala demonstrou "os valores básicos e a habilidade política que a possibilitam encerrar de uma vez por todas a era venenosa" do republicano.

Quem também demonstrou apoio a Kamala foram os jornais Houston Chronicle, The Boston Globe, The Seattle Times, Las Vegas Sun, The Philadelphia Inquirer e San Francisco Chronicle. Todos publicaram editoriais justificando a escolha. Para o Boston Globe, Kamala impulsiona a "esperança, democracia, liberdade e justiça", enquanto Trump "demoniza implacavelmente os imigrantes e as mulheres".