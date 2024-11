Quem são as pessoas que contam os votos de papel na eleição dos EUA

Os trabalhadores eleitorais devem ser cidadãos americanos e maiores de idade. Em alguns estados, é necessário que eles sejam eleitores registrados no local onde atuam. O treinamento para a função cobre desde procedimentos de contagem e segurança até o manejo de possíveis casos de fraude ou erro, com duração que pode variar de algumas horas a dias, dependendo do estado.

A contagem dos votos é realizada de forma eletrônica, por leitura ótica, em condados maiores. Já em condados menores, a contagem pode ser manual. Em muitos estados, observadores de ambos os partidos, advogados e até o público (em alguns casos) podem assistir ao processo. Após a contagem, os votos são certificados por uma autoridade eleitoral do condado ou estado, que oficializa os resultados antes de enviá-los para os órgãos estaduais.

O tempo de apuração pode variar bastante. Em 2016, por exemplo, o resultado foi conhecido na manhã seguinte ao dia da eleição, com a vitória de Donald Trump. Em 2020, porém, o processo levou cinco dias, devido à margem mais apertada, que exigiu uma apuração detalhada até quase o último voto para confirmar a vitória de Joe Biden.

Cada estado funciona de um jeito

A contagem dos votos nos EUA varia de acordo com o contexto da eleição. Em 2016, por exemplo, o resultado foi definido na manhã seguinte ao pleito, com a vitória de Donald Trump. Já em 2020, o processo demorou cinco dias para apontar o vencedor, pois a disputa foi acirrada e cada voto se tornou crucial para confirmar a vitória de Joe Biden.

As diferentes formas de votar também influenciam o ritmo de apuração e a contagem dos votos. Nos EUA, os eleitores podem votar no dia da eleição na sua zona eleitoral, votar antecipadamente, ou enviar seus votos pelo correio, com dias ou semanas de antecedência. Eleições com mais votos pelo correio, como em 2020, tendem a ter apurações mais demoradas, já que esses votos precisam ser processados e verificados.