Economia, imigração e guerras: os desafios do próximo presidente dos EUA

Propostas de Donald Trump e Kamala Harris Imagem: Arte UOL

Política externa

Situação no Oriente Médio, principalmente em Gaza, deve continuar no radar do próximo presidente. A perspectiva dos pesquisadores, porém, é de que as boas relações com Israel, um grande parceiro americano, não mudem. O mesmo deve ocorrer com o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Os candidatos [Harris e Trump] já reforçaram os seus compromissos com Israel e isso não vai mudar. A gente tem um lobby muito forte israelense dentro da política americana. E isso tem um impacto grande em financiamento de campanha, não só para essas presidenciais, mas para todo o legislativo.

Flávia Loss coordenadora da pós em Relações Internacionais da FESP

Ao olhar para a América Latina, presidente precisará pensar sobre o que fazer com a Venezuela. Os EUA compram petróleo do país comandado pelo ditador Nicolás Maduro, que vai assumir novo cargo após vencer eleições questionadas. Além disso, relação com El Salvador, Guatemala e Honduras, países de ondem partem parte dos imigrantes que chegam aos EUA, também ficará em foco.

Tensão no mar do Sul e guerra comercial da China também serão assuntos importantes. O conflito bélico iminente entre China e Taiwan pode escalar e a "continuação" da retaliação financeira ao país liderado por Xi Jinping deve continuar, tanto em um governo democrata quanto em um governo republicano.