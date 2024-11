'Vote para acabar com a Era Trump', diz New York Times em editorial

"Ele mente sem limites". A publicação afirma que a corrupção de Donald Trump vai além das eleições, "é sua essência". Diz ainda que "ele mente sem limites" e que, se reeleito, o partido Republicano não vai conseguir contê-lo.

"Vai usar o governo para perseguir seus oponentes". Entre os cenários previstos pelo jornal como consequência de um possível novo mandato de Trump, o editorial cita perseguição a oponentes, uma política cruel de deportações em massa, e prejuízos aos pobres, à classe média e à classe trabalhadora.

Outro mandato de Trump prejudicará o clima, diz publicação. Texto diz que um novo mandato também "romperá alianças e fortalecerá autocratas. Os americanos devem exigir algo melhor. Vote", finaliza.

Jornal reforça apoio a Kamala Harris Imagem: Reprodução/New York Times

New York Times já havia manifestado apoio à candidata democrata. No final de setembro, o jornal publicou um editorial defendendo que o voto em Kamala Harris era o "único possível". "Essa verdade inequívoca e desanimadora — Donald Trump não tem condições de ser presidente — deveria ser suficiente para que qualquer eleitor que se importe com a saúde do nosso país e a estabilidade da nossa democracia negue a ele a reeleição", dizia o texto.

The Economist também manifestou apoio a Harris. A publicação afirma que agora os riscos são maiores, porque "as políticas do Sr. Trump são piores, o mundo é mais perigoso e muitas das pessoas sóbrias e responsáveis que refrearam seus piores instintos durante seu primeiro mandato foram substituídas por verdadeiros crentes, bajuladores e oportunistas".