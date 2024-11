Quem é JD Vance, candidato a vice de Trump que já o comparou a Hitler

Apesar de ter criticado Donald Trump severamente no passado, o senador republicano J.D. Vance aceitou concorrer a vice-presidência com o magnata. O republicano é visto como um prodígio no campo conservador e foi escolhido para dar um ar mais jovem à campanha do ex-presidente. Conheça mais sobre Vance.

Quem é JD Vance

Vance tem 40 anos e nasceu em Middletown, Ohio. Ele e a esposa, Usha Chilukuri Vance, são pais do Ewan, de 7 anos, Vivek, 4, e Mirabel, 2.

"Conservador outsider, fuzileiro, empresário e autor". É assim que ele se apresenta em seu site. Também é formado em direito pela Universidade Estadual de Ohio e pela Faculdade de Direito de Yale. Ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais após se formar no ensino médio e serviu na Guerra do Iraque. Depois, abriu negócio e adotou discurso protecionistas. "Muitas empresas americanas lutam contra a concorrência desleal da China e de seu próprio governo, que frequentemente recompensa empresas multinacionais de tecnologia em detrimento de pequenas empresas de Ohio", diz na página.