Milei cai em pegadinha de site de humor e diz que Elon Musk comprou a CNN

O presidente da Argentina, Javier Milei, caiu em uma pegadinha de um site de humor e propagou a informação falsa de que o bilionário Elon Musk teria comprado a rede de televisão CNN nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Milei disse que as ações do novo presidente dos EUA, Donald Trump, seriam "melhores noticiadas" pela CNN após Musk comprar o canal. "Você verá que as decisões tomadas por Trump serão melhores repercutidas porque hoje o Musk comprou aquele canal imundo que era a CNN", declarou o presidente argentino durante discurso na noite da quinta-feira (7), conforme foi repercutido pelo site Infocielo.

Presidente argentino retirou a informação da suposta compra da CNN por Musk do site satírico SpaceXMania. A página de humor costuma publicar artigos sem informações reais, em que satiriza o bilionário e suas empresas, entre as quais a SpaceX, Tesla e a rede social X. A "notícia" de que ele teria comprado a CNN, por exemplo, foi publicado pela página humorística em 18 de outubro de 2024.