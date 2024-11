Netanyahu admite que deu aval para ação com pagers no Líbano, diz porta-voz

Ao menos 37 pessoas morreram no ataque. Além de alvos do Hezbollah, pessoas que estavam próximas aos integrantes também morreram com as explosões dos dispositivos portáteis.

A ideia do ataque teria surgido em 2022. A informação é do jornal The Washington Post, que ouviu, em outubro, autoridades dos EUA, Israel e Oriente Médio. Plano contou com agentes em diversos países ainda em tempos de relativa tranquilidade na fronteira Israel e Líbano, e antes do ataque de Hamas de 7 de outubro do ano passado.

Mossad, a inteligência militar israelense, trabalhou durante anos para se infiltrar no grupo com informantes humanos e monitoramento eletrônico. O Hezbollah conhecia este risco e se preocupava com a vigilância israelense, temendo que celulares pudessem funcionar como dispositivos de escuta e rastreamento por Israel.

Plano era desconhecido por muitas autoridades israelenses até 12 de setembro. Neste dia, Netanyahu convocou uma reunião de inteligência para discutir possíveis ações contra o Hezbollah. Nela, os funcionários do Mossad apresentaram a operação.

* Com AFP