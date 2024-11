Veterano crítico à China será conselheiro de Segurança Nacional de Trump

Donald Trump escolheu o republicano Michael Waltz para o cargo de Conselheiro de Segurança Nacional.

O que aconteceu

Nome de Waltz, veterano de guerra que participou de conflitos no Afeganistão, no Oriente Médio e no continente africano, deve ser anunciado nos próximos dias. A informação foi confirmada por fontes diferentes ligadas ao presidente às agências de notícias Reuters e AP e aos jornais Wall Street Journal e Politico.

Republicano é membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos desde 2019. Ele também prestou serviço ao Exército por 30 anos antes de se aposentar e trabalhou no Pentágono e no cargo de diretor de políticas para secretários de Defesa dos EUA.