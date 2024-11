Homem que queria cometer ataque 'no estilo 11 de setembro' é preso nos EUA

Um homem foi preso em Houston, nos EUA, acusado de criar e disseminar propaganda ao grupo terrorista Estado Islâmico. Segundo a CNN Internacional, o FBI informou, nesta quinta-feira (14), que o suspeito queria cometer um ataque "no estilo 11 de setembro".

O que aconteceu

Anas Said foi preso na semana passada do lado de fora do apartamento dele, na cidade no Texas. O homem teria admitido aos policiais que tentou viajar várias vezes para se juntar ao grupo terrorista.

Ele também teria oferecido a casa dele como um "santuário seguro" para membros do Estado Islâmico. "Ele também relatou esforços para cometer atos de violência nos EUA, incluindo a consideração de comprar uma arma, pesquisar instalações de recrutamento militar e explorar um local específico" em Houston, diz comunicado do FBI.