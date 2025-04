Bolsonaro compara situação com a de Marine Le Pen e sites franceses repercutem

Os sites de notícias da França repercutem nesta segunda-feira (7) o ato pró-Bolsonaro na avenida Paulista em São Paulo, que reuniu cerca de 45 mil participantes neste domingo (6). Os veículos franceses destacam que o ex-presidente comparou o seu caso ao da líder da extrema direita na França, Marine Le Pen.

"O que aconteceu na França com [Marine] Le Pen, aconteceu no Brasil comigo", afirmou Bolsonaro à AFP, referindo-se à número 2 do partido Reunião Nacional, condenada na semana passada a uma pena de inelegibilidade de cinco anos devido ao uso indevido de verbas do Parlamento Europeu.

A declaração do ex-presidente brasileiro é um dos destaque do site do 20 Minutes e da rádio Europe 1, que lembram também que Bolsonaro pode ser condenado a até 40 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.