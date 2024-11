Explosões no DF repercutem na imprensa internacional, que relembra 8/1

A morte da única vítima tem sido definida pela Polícia Militar como um 'autoextermínio com explosivo'. O ataque mortal de Brasília ocorre a cinco dias do Rio de Janeiro, localizado a quase 1.200 quilômetros da capital, a partir da próxima segunda-feira, acolher a cúpula dos líderes do G-20, o clube das maiores economias do planeta. El País

Caso despertou "preocupações de segurança" antes do G20, segundo jornal inglês. "Um homem se matou com uma bomba em frente ao Supremo Tribunal do Brasil depois de tentar entrar no prédio na quarta-feira, despertando preocupações de segurança antes que o país receba líderes globais do Grupo das 20 principais economias".

As explosões ocorreram em torno da Praça dos Três Poderes, uma praça icônica de Brasília que liga os principais edifícios dos três poderes do governo federal do Brasil. Foi palco de tumultos em 8 de janeiro do ano passado, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro saquearam os prédios para protestar contra sua derrota eleitoral. The Guardian

