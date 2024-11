Líbia: 'Polícia da moralidade' vai fiscalizar uso de véu e viagem sem homem

"Não há espaço para liberdade pessoal na Líbia" e mulheres que se recusarem a aderir às regras deverão "deixar o país", declarou Trabelsi. As informações foram divulgadas por um correspondente do jornal espanhol El País na Líbia.

Medida faz parte de "interpretação rigorosa da sharia", ou lei islâmica, por ministro. Segundo a apuração do El País, embora a Constituição libia reconheça a sharia como princípio orientador, também garante direitos contra a discriminação, acima de preceitos religiosos. O documento constitucional, considerado a lei fundamental provisória do país desde 2011, foi aprovado após a queda do regime de Muammar Gaddafi, em 2011.

Comissão Nacional de Direitos Humanos da Líbia pediu que procurador-geral suspenda criação da força policial. Layla Ben Jalifa, figura política conhecida no país, acusou Trabelsi de tentar conquistar o apoio de setores mais conservadores para futuras eleições, ainda de acordo com o jornal espanhol.

Medida é repudiada por organizações internacionais, que avaliam que ministro viola a constituição libia e o direito internacional. Entre as entidades, estão Anistia Internacional e Human Rights Watch. "As ameaças do Ministro do Interior de reprimir as liberdades fundamentais em nome da 'moralidade' são uma escalada perigosa nos já sufocantes níveis de repressão enfrentados por aqueles que na Líbia não aderem às normas sociais dominantes", afirmou Bassam Al Kantar, pesquisador líbio da organização, em nota.

Num novo ataque aos direitos e à igualdade das mulheres, o Ministro do Interior propôs forçar as mulheres a procurarem a permissão de tutores do sexo masculino antes de poderem viajar para o estrangeiro e vangloriou-se de ter forçado o regresso da Tunísia a duas mulheres líbias que viajaram sem 'tutores'. Ele também anunciou planos para uma polícia da moralidade monitorar espaços públicos, locais de trabalho e interações pessoais, em flagrante violação da privacidade, autonomia e liberdade de expressão dos indivíduos. Bassam Al Kantar, pesquisador líbio da Anistia Internacional