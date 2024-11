Dois homens morrem e mulher fica ferida após ataques com faca em Nova York

Ataques com faca ocorreram em Manhattan, disseram as autoridades. O primeiro alvo foi um homem de 36 anos, de origem latina, morto com um golpe na barriga em frente à obra onde trabalhava. O ataque ocorreu por volta das 8h20 (10h20 em Brasília), no bairro do Chelsea, na zona oeste da cidade.

O agressor o apunhalou sem dizer uma palavra, usando uma faca de cozinha, segundo testemunhas. A equipe médica declarou a morte assim que a vítima chegou ao hospital.

Cerca de duas horas depois, um segundo homem, de 68 anos e origem asiática, foi atacado enquanto pescava no East River. Sua morte foi declarada pouco depois de ele chegar ao hospital.

A terceira vítima foi uma mulher negra de 36 anos. Ela foi esfaqueada em frente à sede das Nações Unidas. O estado de saúde dela é crítico, segundo as autoridades.

A polícia foi alertada por uma testemunha e prendeu o suspeito. Ele tinha acabado de cometer um roubo. O homem já foi preso oito vezes, informou a polícia.

As autoridades acreditam que o suspeito escolheu as vítimas aleatoriamente. "Ele simplesmente foi até eles e começou a atacá-los com as facas", afirmou Kenny.