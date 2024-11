Lula: 'COP30 é última chance para evitar ruptura irreversível no clima'

Mesmo que não derrubemos mais uma árvore, a Amazônia continuará ameaçada se os demais países não cumprirem a missão de conter o aquecimento global.

Ações para frear mudanças climáticas

Declaração final do G20, publicada ao final do primeiro dia do G20, foi enfática em reforçar o Acordo de Paris, que estabelece metas para enfrentar as mudanças climáticas. São nove menções no texto. O G20 reafirma a meta de limitar o aumento de temperatura a 2ºC em comparação com níveis pré-industriais; e "empreender esforços" para tentar limitar a 1,5ºC — porém, neste momento, há uma discussão na comunidade científica se esse patamar já teria sido ultrapassado.

Não há oferta de financiamento para mitigar as mudanças climáticas. O texto diz apenas, de forma genérica, que o G20 se compromete a "ampliar o financiamento e investimento climático público e privado para os países em desenvolvimento". Lideranças da COP29, conferência do clima que está sendo realizada ao mesmo momento, no Azerbaijão, vinham fazendo um apelo para que o G20 assumisse compromissos claros de financiamento.

Além do Acordo de Paris, declaração diz que apoia esforços para triplicar a energia renovável até 2030. Também se compromete a intensificar esforços para "eliminar gradualmente e racionalizar, a médio prazo, subsídios ineficientes a combustíveis fósseis". E afirma que são intensificados esforços para atingir neutralidade de emissão de gases — ou seja, tudo que for emitido será compensado.