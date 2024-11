Rússia diz que ataques da Ucrânia com armas americanas são "sinal" de que Kiev e Ocidente "querem escalada"

Para o Kremlin a utilização destes armamentos representava uma linha vermelha a não ser ultrapassada. Em setembro, Vladimir Putin advertiu que se o uso de mísseis ocidentais de longo alcance pela Ucrânia contra o território russo, sinalizaria que "os países da OTAN estariam em guerra com a Rússia".

O presidente russo ainda não falou publicamente sobre o ataque ucraniano, mas de acordo com Moscou o alvo eram instalações militares.

Uso de armas nucleares

Segundo o relato do exército russo, "às 3h25, o inimigo atingiu um local na região de Bryansk", não muito longe da fronteira com a Ucrânia, com "mísseis táticos ATACMS". Cinco projéteis foram destruídos e outro danificado pela defesa antiaérea russa.

O ataque foi confirmado por uma autoridade à AFP, sob anonimato. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse simplesmente, numa conferência de imprensa em Kiev, que seu país tinha estes mísseis e iria "utilizá-los".

Vladimir Putin levantou repetidamente a possibilidade de usar armas nucleares desde o início da ofensiva em fevereiro de 2022.