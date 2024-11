Gata presa em cano de esgoto é resgatada e vira sensação na Inglaterra

Os bombeiros cortaram a parede em volta do cano e retiraram a gatinha, ainda com a cabeça presa em parte do tubo. A equipe de bombeiros de Clevedon relatou ter utilizado ferramentas especiais para cortá-lo com segurança, mantendo a felina na peça para evitar mais sofrimento. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a gatinha sendo carregada pelos bombeiros, ainda presa ao cano.

John foi levada ao veterinário para a remoção completa do tubo. "Um cateter intravenoso foi colocado na para de John e ela recebeu oxigênioterapia e sedação enquanto o cano era removido pelos bombeiros, escreveu em um post no Facebook a equipe veterinária da clínica Vets4Pets Clevedon. "Ela foi então abraçada e mimada antes de ser devolvida para a sua tutora, aliviada".

Passado o susto, a tutora de John brincou com a situação nas redes sociais. "Sabe aqueles sábados em que você acorda e encontra sua gata de cabeça para baixo em um cano de esgoto?", escreveu a tutora de John, Cassie Darling. "Ela está muito bem [agora]. Passamos um tempo abraçadas e tiramos uma soneca, e acordamos com ela sendo uma sensação nas notícias. Uma loucura".