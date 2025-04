Trump e Bukele têm acordo de vontades com bases capengas, aponta professora

Trevisan: Trump usa recuo de tarifas contra China para manter apoio interno

Donald Trump faz do recuo na guerra comercial travada contra a China uma ferramenta para manter o apoio interno das grandes empresas, afirmou Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), em entrevista ao UOL News.

Trump está desidratando e temos que entender o porquê. Há uma decisão do establishment americano, tanto faz se for democrata ou republicano, de que o inimigo é a China. Isso é definido; 100% do Congresso americano pensa e vota nisso, e eles têm razão. A nação desafiante da hegemonia dos EUA é a China, e nenhuma outra.

Há modulações para tratar isso. O que Trump está fazendo, e esse é o ponto central, é usar tarifas para manter apoio interno. Observem que no episódio do recuo mais forte e sensível não se mexerá com chip, semicondutor, computador e peças eletrônicas. Leia-se 'Apple, bom dia! Tudo bem?'.

Quando olhamos para isso, precisamos reconhecer o tamanho da Apple, que vale US$ 4 trilhões em Bolsa. Isso é o PIB da Alemanha. Portanto, com quem Trump estava falando? Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais

Assista à entrevista: