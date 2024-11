'Terrivelmente destrutivo': o que se sabe sobre míssil hipersônico de Putin

Segundo Putin, o Oreshnik, que significa "avelã" em russo, pode atingir velocidades de até 2.350 km/h. A Associação para o Controle de Armas explica que o míssil possui um alcance entre 1.000 e 3.000 quilômetros, com uma margem de erro de cerca de 150 metros em relação ao alvo.

Uso massivo desse míssil "seria comparável ao uso de uma arma nuclear". Declaração foi dada pelo comandante das forças russas de mísseis estratégicos, Serguei Karakayev, em uma reunião com responsáveis militares transmitida pela televisão.

Karakayev explicou que o Oreshnik foi desenvolvido por ordem de Putin. Ele é baseado no modelo de míssil balístico intercontinental russo RS-26 Rubezh. A porta-voz adjunta do Pentágono, Sabrina Singh, confirmou essas informações à imprensa.

O especialista militar Ian Matveyev afirmou que o Oreshnik é uma arma bastante cara e não produzida em grande escala. Ele também destacou que o míssil pode carregar uma carga explosiva de "várias toneladas".

Putin comparou o poder destrutivo do Oreshnik ao de uma arma nuclear, afirmando que ele "atomizaria" tudo no ponto de impacto. No entanto, o presidente russo ressaltou que o míssil não carrega uma ogiva nuclear nem espalha contaminação radioativa.

De acordo com Putin, o disparo do Oreshnik foi um teste em condições de combate, o que indica que o projétil ainda está em fase de desenvolvimento. O chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov, revelou que Oreshnik é o nome do projeto, enquanto o sistema em si é conhecido como "Kedr".