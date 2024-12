Mulher mata homem acidentalmente após sofrer assédio em estação na Alemanha

Quando a mulher conseguiu soltar o braço, acabou atingindo o idoso com o canivete. Ela acertou o coração do homem, que morreu na hora.

Em depoimento, a jovem afirmou que não tinha a intenção de atingir o coração, o que foi aceito pelo Ministério Público. Ela foi acusada de lesão corporal que resultou em morte.

A mulher também alegou que agiu em legítima defesa, para manter o homem à distância. Como ela é menor de 21 anos, a acusação do Ministério Público foi encaminhada à Vara de Infância e Juventude do Tribunal Regional de Kaiserslautern, que vai decidir sobre a abertura do processo.