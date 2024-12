Quem era o jornalista brasileiro morto a tiros no México

Bachega se apresentava como diretor do jornal Diario Digital Online. O jornal, que não faz publicações desde o dia anterior à morte do brasileiro, se apresenta como "comprometido com a verdade, imparcialidade e qualidade de informação".

O brasileiro também tinha um site de notícias com o próprio nome. Ele fazia publicações sobre economia e tecnologia na plataforma.

Casado há cinco anos. Poucos dias antes de morrer, ele publicou uma foto comemorando bodas com a esposa. "Muito obrigado por generosamente compartilhar os últimos 1.825 dias comigo", afirmou.

Além da esposa, Adriano deixa três filhos, dois deles do primeiro casamento. O corpo dele vai ser enterrado em San Jose de Arriba, no estado de Nuevo León, nesta quinta-feira (5).

Familiares lamentaram a morte. O irmão de Adriano, Weslen Bachega, usou as redes sociais para publicar uma nota de pesar sobre a perda do irmão. "Perdi um cara que mais acreditou em mim, no meu potencial, estou sem chão", disse.

A mãe do jornalista também manifestou pesar. "Deus, dai-me forças", comentou na última foto postada pelo filho nas redes sociais.