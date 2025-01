Farra com o dinheiro público: nascem as ONTs

Aproveitando o embalo

Opa, gif errado, esse deve ser o Xandão! Imagem: Arte: TixaNews

Lula parece que está aproveitando a onda surfada pelo Dino. Os advogados do governo disseram que tem que bloquear mesmo o pagamento das emendas (depois que já aprovou o pacotinho do Haddad ficou fácil). Agora o governo resolveu cortar o pagamento das emendas para cumprir as metas do calabouço fiscal. Não quero dizer nada, mas as coisas só não estão mais quentes porque o Congresso está de férias. O Lira resolveu aproveitar a praia. E quero ver como vai ser o trato com os novos presidentes da Câmara e do Senado, que assumem em fevereiro.

Tudo na privada

E a vereadora, ou melhor, ex-vereadora de São Paulo que tirou a privada e duas pias de seu gabinete (ou seria do banheiro do gabinete, Tixa?) antes de entregar o cargo? Socorro, BRASEW. Janaina Lima alegou que pagou com o seu próprio dinheiro. Se eram de ouro, não sei, darling, só sei que agora a ex-vereadora resolveu devolver os artigos. Que grande M, Tixa.