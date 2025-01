Anel metálico de 500 kg cai do céu e assusta quenianos: 'Fim do mundo'

Um grande anel metálico de 500 kg caiu em uma vila no Quênia, na segunda-feira (30), de acordo com uma emissora local. A agência espacial do país, a KSA, informou, nesta sexta-feira (3), que identificou o anel como um "fragmento de objeto espacial".

2,5 metros e 500 kg

O objeto espacial atingiu a vila de Mukuku, no condado de Makueni, perto da capital Nairóbi. A agência espacial abriu investigação e divulgou uma nota oficial pelo Instagram.

O anel metálico mede 2,5 metros de diâmetro e pesa cerca de 500 kg. Avaliações preliminares sugerem que é um anel de separação de um foguete, de acordo com a KSA.