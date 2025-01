Paraguai dá 48 h para diplomatas da Venezuela deixarem o país após ruptura

O Paraguai exigiu a saída do pessoal diplomático venezuelano do país depois que Caracas rompeu relações com Assunção pelo apoio do presidente Santiago Peña ao opositor Edmundo González Urrutia, que afirma ter vencido Nicolás Maduro nas eleições de julho. A informação foi divulgada pela presidência paraguaia nesta segunda-feira (6).

O que aconteceu

Governo se manifestou após a chancelaria venezuelana anunciar que rompeu as relações diplomáticas com o Paraguai. O Paraguai exigiu "que o embaixador venezuelano Ricardo Capella e o pessoal diplomático credenciado no país abandonem o país nas próximas 48 horas", diz o comunicado.

No texto, o Paraguai volta a reconhecer Edmundo como o presidente eleito da Venezuela. Para o país, o opositor tem o direito de assumir o cargo no próximo dia 10 de janeiro, "seguindo a vontade soberana do povo venezuelano expressada [nas urnas] em 28 de julho de 2024".