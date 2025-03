Sequestrada pelo professor, ela comeu flores silvestres para sobreviver

Elizabeth Thomas tinha 15 anos quando foi sequestrada pelo professor do ensino médio e ficou desaparecida por quase 40 dias, até que os dois foram encontrados em uma cabana isolada no norte da Califórnia. A história é relembrada este mês, quando se completam oito anos do caso.

O que aconteceu

Elizabeth era uma jovem em vulnerabilidade. Ela recebeu educação básica em casa na maior parte da vida e enfrentou abusos da mãe por anos. Em 2016, foi para a Culleoka Unit School, no Tennesse, onde sofreu bullying.

Professor sabia do histórico dela e se aproveitou. Tad Cummins, então com 50 anos, lecionava ciências da saúde e começou a assediar a garota quando ela ingressou em suas aulas. No começo, a promessa era dar estabilidade a ela, mas logo suas intenções ficaram mais evidentes com as investidas sexuais contra a estudante de 15 anos.