Novas provas indicam que enfermeira 'serial killer de bebês' pode ser inocente

Um inquérito público que examina como a enfermeira britânica Lucy Letby foi capaz de assassinar bebês sob seus cuidados deve ser suspenso porque novas evidências lançam dúvidas reais sobre as condenações dela, disse a advogada dos gerentes seniores do hospital nesta terça-feira.

Letby, de 35 anos, foi considerada culpada pelo assassinato de sete crianças e pela tentativa de assassinato de outras oito entre junho de 2015 e junho de 2016, enquanto trabalhava na unidade neonatal do Hospital Countess of Chester (COCH), no norte da Inglaterra.

Letby fracassou em vários recursos, mas desde então especialistas médicos têm contestado publicamente as provas com base nas quais ela foi condenada, lançando dúvidas sobre se os bebês foram assassinados.