Quem era Aurelio Martínez Suazo, cantor morto em acidente aéreo em Honduras

Aurelio também teve uma carreira política. Ele foi deputado no Congresso Nacional de Honduras entre 2006 e 2008, sendo o primeiro garifuna a chegar a esse cargo.

O artista lançou cinco álbuns solo. O último deles, "Darandi", foi gravado e distribuído em 2017.

Como foi o acidente?

O avião em que Aurelio estava caiu na costa caribenha de Honduras na noite de segunda-feira. A queda da aeronave ocorreu minutos depois de decolar da ilha de Roatán, matando 12 pessoas, segundo autoridades, enquanto outras cinco sobreviveram e uma estava desaparecida.

Destroços da aeronave Jetstream, da companhia hondurenha Lanhsa, foram encontrados a cerca de 1 km da costa da ilha. As informações são do ministro dos Transportes do país

O avião estava programado para voar até o aeroporto de La Ceiba, na parte continental de Honduras. Segundo os registros de voo mostrados pela mídia local, os passageiros incluíam, além de Aurelio, um cidadão norte-americano, um cidadão francês e dois menores de idade.