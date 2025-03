Cheio de mísseis guiados: o que sabemos do destroyer enviado ao México

Os mísseis do Gravely também foram usados para ataques de longo alcance contra alvos houthis que estavam em terra. Em nove meses, o grupo do porta-aviões Dwight D. Eisenhower disparou quase 800 munições.

Oenvio do USS Gravely faz parte dos esforços do Departamento de Defesa em resposta a uma ordem executiva de Donald Trump. Em janeiro, o presidente declarou emergência nacional na fronteira com o México e assinou outra ordem executiva para "proteger" os americanos "contra a invasão" de migrantes pela fronteira com o México. "A capacidade marítima do Gravely melhora nossa habilidade de proteger a integridade territorial, a soberania e a segurança dos Estados Unidos", afirmou o general.

A patrulha da fronteira é feita, geralmente, pela Guarda Costeira dos EUA. "O envio do Gravely representa um aprimoramento essencial para a estrutura de segurança da nossa fronteira", afirmou o almirante Daryl Caudle, comandante das Forças Navais do Comando Norte dos EUA.

Um Destacamento de Aplicação da Lei da Guarda Costeira dos EUA estará embarcado no Gravely. Segundo o comunicado do Comando Norte dos EUA, o grupo realiza "diversas missões de interdição marítima, incluindo combate à pirataria, operações militares de combate, interdição da imigração ilegal, proteção de forças militares, contraterrorismo, segurança interna e resposta humanitária".