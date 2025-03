Tribunal nega pedido de Trump e mantém veto à deportação sob lei de 1798

Um tribunal de apelações dos EUA rejeitou, nesta quarta-feira (26), um pedido do governo de Donald Trump para suspender uma ordem judicial que proíbe a deportação de migrantes em situação irregular com base na Lei de Inimigos Estrangeiros, de 1798.

O que aconteceu

Por dois votos a um, os juízes do tribunal decidiram manter temporariamente a proibição de expulsar migrantes sob a lei do século 18. No dia 15 de março, o juiz distrital James Boasberg determinou a suspensão temporária das remoções de imigrantes com base nesta lei.

Mesmo com a proibição, o governo Trump enviou mais de 200 migrantes à prisão de segurança máxima em El Salvador no próprio dia 15. Dois dias depois, o tribunal realizou uma audiência para esclarecer se o governo dos EUA tinha ignorado deliberadamente uma de suas ordens. Os advogados do DoJ (Departamento de Justiça dos EUA) disseram que os migrantes já haviam saído do país quando a ordem foi emitida.