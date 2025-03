Papa perde sétima missa no Vaticano, mas manda recado: 'Tempo de cura'

Francisco perdeu novamente a oração do Angelus neste domingo, que geralmente é feita ao meio-dia em uma janela do Palácio Apostólico com vista para a Praça de São Pedro. Em vez disso, publicou um texto.

"Queridos, vivamos esta Quaresma, especialmente durante o Jubileu, como um tempo de cura", escreveu ele, referindo-se ao período que antecede a Páscoa, o dia mais sagrado do calendário cristão, que este ano cai em 20 de abril.

"Eu também estou vivenciando isso dessa forma, na minha alma e no meu corpo", acrescentou. E continuou: "A fragilidade e a doença são experiências que nos unem a todos; mas com maior razão somos irmãos na salvação que Cristo nos deu".

A Santa Sé informou, na sexta-feira, que o papa mostrava "pequenas melhoras" e progresso em sua capacidade de falar.

Antes de deixar o centro médico, o papa apareceu em público com aparência debilitada, inchada e com a voz fraca, respirando com dificuldade. Foi a hospitalização mais longa dos seus 12 anos à frente da Igreja.

O jesuíta argentino ofereceu suas orações neste domingo às vítimas dos conflitos na Ucrânia, nos territórios palestinos e em Israel, no Líbano, na República Democrática do Congo e em Mianmar, que foi atingida por um terremoto.