Motorista confunde pedais e bate caminhão na traseira de avião em Paris

Um caminhão colidiu com um avião da easyJet na madrugada desta segunda-feira (31) no aeroporto de Paris-Orly. Seis voos foram afetados. A principal hipótese é que o motorista confundiu os pedais de freio e acelerador, segundo o The Sun.

O que aconteceu

O Airbus A320 da easyJet estava estacionado no aeroporto Paris-Orly quando foi atingido na traseira pelo caminhão. O para-brisas do veículo ficou destruído, enquanto a aeronave teve danos significativos na fuselagem.

Avião possui 146 assentos, mas estava vazio no momento do acidente. A aeronave deveria realizar seis voos nesta segunda-feira, mas precisou ser retirada de circulação.