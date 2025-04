Explosão de gasoduto causa incêndio de grandes proporções na Malásia

Acidente interrompeu o Eid, celebração islâmica que comemora o fim do Ramadã. "Quando acordei, vi o fogo se alastrando, com um som extraordinário. Parecia que um motor a jato estava ao meu lado", relatou Nizam Mohamad Asnizam, que mora a 100 metros do local do incêndio, à AFP.

Um centro de assistência temporária foi montado em uma mesquita próxima ao local do incêndio. O governo estadual alertou para que as pessoas fiquem longe da área afetada enquanto ocorrem os trabalhos de investigação e resgate das vítimas.

* Com informações da AFP