Cocaína contamina baía de Santos de maneira preocupante, diz estudo

A fim de avaliar essa hipótese foram feitos estudos com outros animais, como enguias. As análises revelaram que a exposição crônica à cocaína afeta a ovogênese (formação dos óvulos) e esteroidogênese (produção de hormônios esteroides) desses peixes.

"Os ovos de enguia expostos à cocaína apresentaram menor taxa de maturação. Dessa forma, a cocaína pode ser entendida como um desregulador endócrino nesses animais", afirmou Seabra.

Por meio de um projeto de doutorado realizado com Bolsa da Fapesp, os pesquisadores também analisaram o risco ecológico da exposição à cocaína em ostras de mangue usando a benzoilecgonina - um metabólito da droga - como biomarcador.

Os resultados indicaram que a droga causa graves efeitos citotóxicos e genotóxicos nesses organismos. "Estamos considerando a cocaína um contaminante emergente preocupante", disse Seabra.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) respondeu em nota que "a Cetesb monitora sistematicamente a qualidade das águas costeiras do Estado, incluindo a área de influência do emissário submarino de Santos, e realiza ensaios ecotoxicológicos com amostras dessa área para avaliar possíveis efeitos da presença de contaminantes na fauna aquática. Os resultados do monitoramento podem ser acessados nos relatórios na página da Cetesb".

"O estudo em questão contribuiu com informações para o melhor conhecimento da região e, com base em seus resultados, pode-se concluir que as concentrações encontradas na água do mar da baía de Santos, na ocasião, não causariam efeitos no mexilhão estudado e não implicariam risco para os banhistas", conclui a nota.