Cobra 'quebra recorde' e libera veneno capaz de matar 400 pessoas

Cyclone é uma das cobras mais perigosas aqui no parque e é conhecida por ser bastante imprevisível e nos manter alertas.

Billy Collett, gerente do Australian Reptile Park

Espécie é uma das mais venenosas da Terra. A Taipan-costeira é uma cobra nativa de regiões costeiras do norte e leste da Austrália. Elas chegam a até dois metros de comprimentos, segundo o Australian Museum.

Características da Taipan-costeira. Entre suas características, estão: cabeça retangular, focinho claro e olhos grandes na cor castanho alaranjado. O corpo pode ser amarelo, marrom avermelhado ou marrom escuro — quase preto.

As Taipans-costeira não são as cobras mais venenosas do mundo, mas são conhecidas mundialmente por sua agressividade, e suas mordidas causam mortes todos os anos.

Uma outra Taipan-costeira é a dona do recorde anterior, registrado em 2022. Whiplash, que fica no mesmo parque, ejetou 4,9 ml de veneno com apenas uma mordida. O Australian Reptile Park é o único local no país que "ordenha" a espécie para produzir antídotos.