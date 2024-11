Brilha para distrair predadores: 'molusco misterioso' vive no mar profundo

Possivelmente a primeira lesma marinha a habitar o oceano profundo. A grande profundidade da zona batial ou águas profundas representou um desafio considerável para os cientistas, que buscam entender os animais que habitam uma parte do planeta pouco explorada.

O Bathydevius caudactylus parece ser a primeiro lesma-do-mar conhecida a habitar as águas profundas, vivendo entre 1.000 e 4.000 metros abaixo da superfície, segundo os cientistas. Para a comunidade, a descoberta chama atenção porque esse tipo de grupo de moluscos marinhos é comumente encontrado em ambientes costeiros, como poças de maré, florestas de algas e recifes de corais. "O fato de haver um animal relativamente grande, único e brilhante que está em uma família previamente desconhecida realmente ressalta a importância de usar novas tecnologias para catalogar esse vasto ambiente", explicou o co-autor principal do estudo, Steven Haddock.

De acordo com os cientistas, a lesma marinha desenvolveu adaptações únicas. A equipe de pesquisadores conseguiu coletar um exemplar para estudo mais detalhado em laboratório e verificou que ele se adapta apra encontrar alimento, proteção e parceiros, o que garante sua sobrevivência nas profundezas do oceano.

Saiba mais sobre as características do 'molusco misterioso' Imagem: MBARI

Espécie tem jeito diferente de se alimentar. Enquanto a maioria das lesmas-do-mar utiliza uma língua áspera para se alimentar, esse animal usa seu capô gelatinoso que "parece mais um megafone com uma cauda emplumada" do que uma lesma-do-mar, disse Haddock, de maneira semelhante a uma planta carnívora, capturando crustáceos. "Em vez de serem mais fortes que seu jantar, sua flexibilidade absorve os movimentos de luta e os sufoca como se fosse com um cobertor molhado", explicou Haddock. Já para se movimentar, ele flexiona seu corpo para cima e para baixo e em certas ocasiões, já foram vistas "pegando carona" nas correntes marítimas naturais.

Graças à sua transparência corporal, a espécie evita ser comida de outros animais. Quando em perigo, o capô oral se fecha rapidamente, permitindo que o molusco escape de forma ágil, de maneira similar ao movimento de um sino de água-viva. Além disso, quando ameaçado, o animal emite bioluminescência, iluminando-se para confundir e distrair seus predadores."Quando filmamos o animal marinho pela primeira vez brilhando com o ROV, todos na sala de controle soltaram um alto 'uau' ao mesmo tempo. Ficamos todos encantados com a visão", compartilhou Haddock. "Somente recentemente as câmeras se tornaram capazes de capturar a bioluminescência em alta resolução e em cores", disse.