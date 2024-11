6 truques para fortalecer vínculo com seu gato e melhorar harmonia com cães

Gatos em harmonia com cães

Imagem: Andrew S./Unsplah

O foco do tutor deve se concentrar no período de socialização entre as duas espécies. "Trata-se da época em que eles têm menos medo do desconhecido, brincam com tudo e todos e criam conexões com animais da mesma e de outras espécies rapidamente", esclarece a médica-veterinária Anne Santos do Amaral.

De acordo com a especialista, se expostos ao contato com outras espécies nesse período de início da vida (dos 19 dias a 12ª semana para cães e da 2ª a 7ª semana para gatos), o convívio com outros animais será mais fácil quando adultos.

Outro ponto destacado pela especialista é que parte desse aprendizado é dado pela mãe e, por isso, a exposição a outras espécies deve ser feita com ela por perto. "A separação do filhote do restante da ninhada e da mãe nunca deve ser feita antes das sete semanas de idade, tanto para cães quanto para gatos."

Nem sempre, porém, os cuidadores conseguem aproveitar a janela de socialização. Nesses casos, ainda é possível introduzir o animal à convivência com outros, mas é necessário passar por um processo lento e que requer cuidados.