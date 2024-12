Você não percebeu, mas os oceanos estão mudando de cor; entenda a razão

Análise sobre a cor dos oceanos foi realizada durante vinte anos Imagem: Pixabay

A resposta para as mudanças está nas algas microscópicas fotossintetizantes de coloração esverdeada e conhecidas como fitoplânctons. Esses microrganismos são fundamentais para a vida marinha e para o equilíbrio do clima no planeta, através da absorção de dióxido de carbono da atmosfera.

Por conta do aquecimento global, as águas dos oceanos estão sofrendo um aumento gradativo de temperatura. A elevação do calor, sobretudo nas regiões tropicais próximas à Linha do Equador, impede que o plâncton e o fitoplâncton subam à superfície para realização da fotossíntese e muitos deles acabam morrendo. E isso colabora para a mudança de cor das águas.

A modificação no ciclo natural das algas afeta a cadeia alimentar marinha. Com isso, muitos peixes e mamíferos que dependem desses microrganismos para se alimentar podem ser extintos daqui a algum tempo.