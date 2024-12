O governador Tarcísio de Freitas participa de reunião com governadores em Brasília Pedro Ladeira/Folhapress Tarcísio tapou a barbárie com peneira, mas foi flagrado pelas câmeras Thais Bilenky e José Roberto de Toledo O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se segurou em números de segurança pública que tapam com a peneira a escalada bárbara da violência cometida pela Polícia Militar em São Paulo. O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui. A letalidade policial explodiu desde que ele assumiu o governo, com crescimento de 104% de 2022 até agora. E se os homicídios caíram 14%, crimes como latrocínio aumentaram quase 7%. Os números são da Secretaria da Segurança Pública do estado. Dados preliminares obtidos pelo podcast mostram que, nos três primeiros dias de dezembro, 11 pessoas foram mortas pela polícia em São Paulo. Mas foi preciso um homem ser jogado de uma ponte como se fosse um saco de lixo e a cena ter sido filmada e o vídeo ter circulado amplamente para que Tarcísio recuasse. Leia mais

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal Pedro Ladeira - 25.out.2023/Folhapress Chefe da PF defende prisão de militares para evitar novo plano contra Lula Thais Bilenky O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, defendeu a prisão de quatro militares sob a suspeita de tramar um golpe de Estado. O chefe da PF diz que, sem a prisão preventiva, não se podia descartar novas tentativas de matar o presidente Lula. "Com certeza a contemporaneidade das ações e a gravidade do que estava sendo apurado somado à contemporaneidade da movimentação das pessoas" justificaram a prisão dos militares, disse Rodrigues na quarta-feira (4). "Vamos lá, pessoal, eles planejaram matar uma autoridade que estava num evento [a cúpula do G20, nos dias 18 e 19 de novembro no Rio] para onde essas pessoas estavam indo. Então, há vários elementos aí, e isso aponta tecnicamente a necessidade da prisão", disse.



No dia 19 de novembro, a PF prendeu preventivamente quatro militares das Forças Especiais, os chamados "kids pretos" (Mário Fernandes, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo), e o policial federal Wladimir Matos Soares -- que responderá a um processo disciplinar na corporação, segundo Andrei. Leia mais