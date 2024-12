Novo IR cobra 10% de R$ 1,2 milhão e 4% de R$ 750 mil; veja mais taxas

O valor pode ser menor, porém. A pessoa física poderá descontar o que já tenha pago de Imposto de Renda sobre salário ou sobre rendimentos de aplicações financeiras, por exemplo.

As taxas cobradas pelo novo Imposto de Renda são aplicadas à soma de todas as rendas de cada contribuinte pessoa física. Ou seja, incide sobre a soma de salário, rendimentos financeiros, aluguéis e (se for aprovada a lei) dividendos e distribuição de lucros.

