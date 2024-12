Tarcísio tapou a barbárie com peneira, mas foi flagrado pelas câmeras

Nesta quarta-feira (4) um PM chutou e empurrou uma mulher de 63 anos na garagem de sua casa em Barueri durante uma abordagem a seu filho.

Tarcísio vinha dizendo que a segurança pública paulista estava bem conduzida pelo capitão da PM Guilherme Derrite, bastava ver os números. Agora admitiu que estava errado. Não é possível relativizar a violência policial ou compará-la a qualquer outro indicador. Quem combate crime não pode cometê-lo.

Podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thais Bilenky

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. Na TV, é exibido às 16h. O Canal UOL está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.

Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados.