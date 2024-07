A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco emitiu novo alerta informando que confirmou mais uma morte de um feto infectado com o vírus oropouche. Essa é segunda morte com a presença do vírus confirmada por exames. A pasta também disse que há outros dois casos suspeitos em investigação. Novos testes estão sendo feitos para determinar se o vírus causou as perdas gestacionais.

As duas mortes de fetos em Pernambuco e os quatro casos de bebês com microcefalia informados pelo Ministério da Saúde mostram que o vírus oropouche tem transmissão vertical e pode estar relacionado a problemas na gestação e malformação congênita. Um alerta já foi emitido pela Opas (Organização Pan-Americana de Saúde) para que os países apurem casos similares ligados ao vírus.