PE confirma 2ª morte de feto e apura mais duas ligadas à febre oropouche

Além disso, estamos orientando a rede de saúde para que haja maior atenção à possibilidade de anomalias congênitas. Como medida de vigilância ambiental/entomológica, estamos realizando a análise dos locais onde tivemos casos confirmados em Pernambuco para investigar locais de circulação do mosquito que esteja infectado.

Bruno Ishigami

O estado tem uma parceria com a Fiocruz para processo de vigilância e orientações mais detalhadas para a população. Além disso, os casos estão sendo discutidos também com o Ministério da Saúde, o Instituto Evandro Chagas, a Opas e com representantes dos municípios com casos em investigação.

Diante do que temos conhecimento até o momento, reforçamos nosso alerta para as gestantes: é preciso adotar as medidas de prevenção contra a picada do maruim, vetor do vírus.

Ele aconselha às gestantes medidas que reduzam o risco de picada pelo vetor:

Usar repelentes adequados para a gestação

Evitar áreas de exposição na pele

Utilizar telas em portas e janelas

Evitar a circulação em áreas de maior circulação do vetor, como de mata

Evitar a exposição em horários de maior circulação do vetor (entre 16h e 18h)

A doença

A febre oropouche, causada por vírus de mesmo nome, tem se espalhado pelo país este ano e sua transmissão já foi confirmada em 16 estados. A doença é transmitida pelo inseto Culicoides paraensis, também conhecido como maruim, meruim ou mosquito-pólvora, dependendo da região.