Afinal, as mulheres precisam de cotas?

A partir dos dados expostos, creio que a resposta intuitiva seja de que elas não precisam. Entretanto, deixem-me apresentar alguns outros dados.

Mulheres ocupam apenas, em média, 15% das cadeiras do Legislativo brasileiro. Se olharmos para o Executivo, temos hoje apenas duas governadoras eleitas nos 27 estados e 673 prefeitas num universo de 5.568 municípios.

Isso tudo nos coloca numa posição de representatividade feminina na América Latina melhor apenas do que o Haiti. Somente em 2016 as senadoras brasileiras ganharam seu primeiro banheiro feminino.

No mercado de trabalho, ainda que mais escolarizadas, as mulheres ocupam apenas 29% dos cargos de liderança na indústria. Em posições gerenciais, a média é de 37%. Como CEOs, mulheres são apenas 17%. Das 408 empresas com capital aberto na Bolsa de Valores, 61% não tem uma única mulher entre seus diretores estatutários e 45% nem sequer nos conselhos de administração.

No Poder Judiciário, mulheres são apenas 21% dos desembargadores de tribunais. No Supremo Tribunal Federal, em 132 anos de história, tivemos 168 ministros e apenas 3 ministras.

Bem, a que conclusões poderíamos chegar com isso? Será que as mulheres não querem ocupar tais espaços? Ou será que querem, ocupando as mesmas funções e com mais instrução, ganhar apenas 77% do que ganham os homens? Ninguém pode pensar que isso faça algum sentido.