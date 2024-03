A (in)existência de infidelidade na mudança de domicilio de Rosângela Moro

Porém, a inexistência de uma previsão legislativa específica para os deputados federais é o que transfere o ar de legalidade para a atitude de Rosangela.

Nesse contexto, o domicílio eleitoral é definido pelo Código Eleitoral como o lugar em que é feita a inscrição do eleitor. Este não pode ser confundido como domicílio civil, que é compreendido como aquele em que a pessoa fixa a sua residência e cria os seus vínculos (sociais, patrimoniais, políticos, dentre outros).

O domicílio eleitoral, nos termos da Constituição Federal, é visto como uma condição de elegibilidade, devendo ser aferido, portanto, no momento de registro de candidatura. Com isso, tem-se que a fixação de domicílio na circunscrição do pleito se mostra apenas como um requisito para ter seu registro de candidatura deferido perante a Justiça Eleitoral e concorrer ao cargo, não devendo ser confundida como uma condição para o exercício do mandato.

Sendo assim, a partir do momento em que Rosangela teve o seu registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral e tomou posse, a discussão jurídica quanto ao tema se esvaiu.

Dessa forma, ainda que o assunto cause estranheza tanto à população como aos juristas, é certo que qualquer alteração desse tema deve ser revista em âmbito parlamentar, com a regulação específica em relação aos deputados federais.

Agora, há quem diga que o pedido de transferência — por mais curioso que seja — teria se dado em razão da possível vacância do cargo de senador no estado do Paraná, já que o seu marido Sergio Moro será julgado em Aije (investigação judicial eleitoral) com pauta para abril de 2024.