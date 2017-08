Ex-líder do PT na Câmara é preso em nova fase da Lava Jato

Alan Marques - 1º.jul.2014/Folhapress

O ex-deputado federal Cândido Vaccarezza, (PTdoB-SP), foi preso temporariamente durante nova fase da Operação Lava Jato, na manhã desta sexta-feira (18). De forma inédita, agentes da Polícia Federal deflagraram na manhã desta sexta-feira (18) duas novas fases da Lava Jato, a 43ª e a 44ª, cumprindo mandados no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Ambas estão sendo chamadas de Sem Fronteiras e Operação Abate, respectivamente. Vaccarezza foi detido na 44ª, em São Paulo, alvo de mandado de prisão expedido pelo juiz federal Sérgio Moro.

Vaccarezza foi líder na Câmara dos governos do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma e anunciou seu desligamento do PT em 2016. Pelo partido, ele tentou se reeleger para a Câmara dos Deputados em 2014, mas não teve sucesso. Se filiou ao PTdoB no ano passado, assumindo a direção do PTdoB de São Paulo.

Segundo a PF, já foram cumpridas 46 ordens judiciais distribuídas em 29 mandados de busca e apreensão, 11 mandados de condução coercitiva e 6 mandados de prisão temporária na capital paulista, em Santos, no litoral de SP, e na cidade do Rio de Janeiro.

Nos dois casos, as investigações apuram crimes de corrupção, desvio de verbas públicas e lavagem de ativos identificados em contratação de grandes empresas com a Petrobras.

Esta é a primeira vez em que duas fases da Lava Jato são realizadas ao mesmo tempo, embora tenham objetos diferentes de investigação.

Na Operação Abate, que prendeu Vaccarezza, o objetivo segundo a PF é desarticular um grupo criminoso apadrinhado pelo ex-deputado, cuja influência era utilizada para a obtenção de contratos da Petrobras com empresa estrangeira. Recursos teriam sido direcionados para pagamentos indevidos a executivos da estatal e agentes públicos e políticos, além do próprio ex-parlamentar.

Já na Operação Sem Fronteiras, a polícia investiga a relação entre executivos da Petrobras e um grupo de armadores estrangeiros para obtenção de informações privilegiadas e favorecimento obtenção de contratos milionários com a empresa brasileira. (Com informações do Estadão Conteúdo)