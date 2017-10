Secretário do RJ se diz 'indignado' com falas de ministro e afirma que comandante morreu em assalto

Do UOL, no Rio

Paula Bianchi/UOL Secretário de Segurança do Rio, Roberto Sá (centro), em visita à Rocinha no começo de outubro

O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Roberto Sá, se disse nesta terça-feira (31) indignado com as críticas feitas pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, à condução da segurança pública por parte do governo fluminense. Segundo Sá, investigações indicam que o tenente-coronel Luiz Gustavo Teixeira, que comandava o 3º BPM (Batalhão da Polícia Militar), foi vítima de tentativa de assalto. O oficial foi atacado a tiros em uma rua do Méier, bairro da zona norte carioca.

Em entrevista ao blog do jornalista Josias de Souza, do UOL, publicada nesta terça, Torquato declara-se convencido de que o assassinato do comandante do batalhão não foi resultado de um assalto. ''Esse coronel que foi executado ninguém me convence que não foi acerto de contas."

O ministro relatou que conversou sobre o assunto com o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) e com o secretário de Segurança. Encontrou-os na última sexta-feira (27), em Rio Branco (AC), numa reunião com governadores de vários Estados. "Eu cobrei do Roberto Sá e do Pezão", relata Torquato.

Entretanto, os interlocutores do ministro reiteraram que se tratou de um assalto. E o ministro: "Ninguém assalta dando dezenas de tiros em cima de um coronel à paisana [em verdade, o oficial da PM estava fardado], num carro descaracterizado. O motorista era um sargento da confiança dele."

Ainda segundo o ministro, Pezão e Sá não controlam a Polícia Militar. Para ele, o comando da PM no Rio decorre de "acerto com deputado estadual e o crime organizado." O ministro diz também que os "comandantes de batalhão são sócios do crime organizado no Rio".

Em nota, o secretário de Segurança refuta as afirmações e diz ter colocado como "premissa básica para assumir o cargo a total autonomia para a escolha dos comandados", feita, segundo ele, a partir de critérios técnicos.

"A despeito de todas as crises pelas quais o Estado passa, incluindo a financeira, que afeta diretamente a remuneração dos agentes públicos, bem como qualquer investimento ou custeio, a Secretaria de Segurança, por meio do incessante trabalho das polícias Civil e Militar, vem mantendo a produtividade em ações, bem como conseguindo reverter a tendência de aumento de alguns indicadores de criminalidade, reduzindo importantes crimes", afirma o comunicado.