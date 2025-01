Prefeito acusa antecessora de deixar dívidas e apagar Instagram da cidade

A coluna procurou Dinair por meio de sua conta no Instagram, mas não teve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

A antiga conta da prefeitura no Instagram acumulava quase 80 mil seguidores.

Após a posse de Rafael, um novo perfil foi criado para a população sobre as ações da prefeitura. Nesta sexta-feira (3), a conta tinha 12 mil seguidores. "Já entramos em contato com a Meta [dona do Instagram] para que a conta seja verificada. A que ela [Dinair] deletou era verificada", disse o prefeito, em conversa com a coluna.

A rede social é a maior ferramenta de comunicação que temos. Hoje, 35% da população diz que se informa pelo canal da prefeitura, e tínhamos quase metade da população inscrita no antigo. A gente foi impedido [de usar a conta], [durante a transição] eles não passaram a senha para nossa equipe, foi solicitada diversas vezes.

Rafael Brito

Timon é a segunda cidade mais populosa do estado fora da Grande São Luís, com 174 mil habitantes. O município maranhense fica ao lado Teresina, no Piauí: as cidades são separadas apenas pelo rio Parnaíba.