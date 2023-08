Fundador da Tecnisa diz que foi 'usado' ao repassar mensagens de Bolsonaro

Entenda

O UOL obteve acesso, com exclusividade, aos relatórios produzidos pela PF sobre o conteúdo do celular de Meyer Nigri, que foi alvo de busca e apreensão em agosto do ano passado. Ele entrou na mira da PF após uma reportagem do site "Metrópoles", naquele mês, mostrar o envio de mensagens de teor golpista a um grupo de empresários.

A PF identificou, com o avanço da investigação, que as mensagens falsas disseminadas por Meyer Nigri tinham como origem o então presidente Jair Bolsonaro.

Depois que Bolsonaro lhe enviava as mensagens, Nigri reencaminhava para diversos grupos e contatos de WhatsApp. As conversas ocorreram no período entre fevereiro e agosto de 2022. Por esses elementos, a PF chegou a classificar Bolsonaro como um "difusor de mensagens com conteúdo de notícias não lastreadas ou conhecidamente falsas".

As mensagens

Uma das mensagens é de 21 de junho de 2022, com teor claramente golpista. De acordo com a PF, Bolsonaro enviou a Meyer Nigri um vídeo no qual, inicialmente, o ministro Alexandre de Moraes atesta a confiabilidade da urna eletrônica. Em seguida, uma pessoa desconhecida relata um suposto "esquema para fraudar as eleições".