Gilmar manda encerrar investigação contra Aécio por gasto eleitoral em 2014

A PGR (Procuradoria-Geral da República) anexou aos autos relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) que teria sido obtido sem autorização judicial. Para o ministro, portanto, essa atuação teria violado os limites das atribuições da Procuradoria no caso.

Para o ministro, a Polícia Federal não reuniu provas durante o inquérito que justifiquem a continuidade das investigações. Em nota, a defesa do deputado afirmou que a decisão já "era esperada" e que não foi apontada qualquer irregularidade na prestação de contas da então candidatura presidencial.

Defesa de Aécio diz de decisão de arquivamento "era esperada". "Depois de dez anos, não foi apontada qualquer irregularidade na prestação de contas da então candidatura presidencial do então Senador Aécio Neves em 2014, que, inclusive, foi aprovada pelo TSE. Seguiu-se, portanto, larga jurisprudência do próprio STF. Fez-se justiça", disse o advogado Alberto Zacharias Toron.