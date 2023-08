Ataque a Moraes: MP italiano dá parecer a favor de enviar vídeos ao Brasil

O próximo passo é notificar as autoridades centrais italianas, que, então, podem mandar as imagens para o Brasil. Ao final do processo, elas serão entregues para a Polícia Federal em Brasília.

Ainda não há previsão de quando todo processo será concluído. O pedido de acesso às imagens foi feito em 17 de julho pela PF diretamente para a Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal).

A filmagem será importante para esclarecer o que aconteceu no episódio, que teria culminado na agressão física do filho de Moraes por Roberto Mantovani Filho, 71. A Polícia Federal usa as frentes de cooperação policial internacional, pela Interpol, e também acionou o DRCI (Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Conflito de versões

As versões de Moraes, já feitas à PF, e dos acusados são divergentes. Estes negam a agressão a Moraes. O ministro foi chamado de "bandido, comunista e comprado", conforme a investigação. As palavras teriam vindo de Andréia Mantovani, mulher de Mantovani.

Segundo o advogado da família Mantovani Filho, foi o filho de Moraes que iniciou agressões verbais contra a esposa de Roberto, Andreia Munarão. Na sequência, Roberto, para defender a esposa, "afasta o rapaz com os braços". Ele deu detalhes da versão dos acusados em entrevista ao UOL.