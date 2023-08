'Temos de evitar neocolonialismo', diz Lula em evento na África

O presidente elogiou o tema do encontro: Juventude e Sustentabilidade. "As novas gerações vivem quase certeza de um mercado de trabalho que se transforma. As novas tecnologias são uma conquista extraordinária da inteligência humana", declarou. "Mas com elas, o desemprego e a precarização alcançam novos patamares. O uso irresponsável das redes sociais com a propagação de fake news e discursos de ódio ameaça a democracia."

São Tomé e Príncipe é última parada da viagem de Lula à África. Antes, ele passou pela África do Sul e por Angola.

A CPLP reúne os países que têm o português como língua oficial. Além de Portugal e Brasil, participam Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e o asiático Timor Leste.